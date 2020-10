Covid | il titolare di una palestra si incatena | “chiudo per ignoranza”

TfnWeb : Caltanissetta, violazioni delle misure di contenimento del Covid-19, disposta la chiusura di un bar, multato il tit… - AppTiLancio : Intervista a #Fabio_Massaro, titolare della #Italbedis (e di altre aziende in Italia e nel mondo), impresa di… - manuelaprofeta : Chissà se è stato conteggiato tra i morti per covid... E dopo l'ultimo #Dpcm quanti ce ne saranno ancora?… - callio47 : @tackleduro Donnarumma e Hauge positivi al Covid:il portiere titolare e il neo acquisto norvegese positivi al test… - callio47 : Donnarumma e Hauge positivi al Covid:il portiere titolare e il neo acquisto norvegese positivi al test effettuato i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid titolare

Agenzia ANSA

Il Governo ha varato ieri un nuovo DPCM con una serie di misure per contenere la pandemia di coronavirus. Ecco nel dettaglio gli interventi e i titoli più penalizzati a Piazza Affari. Il decreto avrà ...«La condizione del personale posto in quarantena non è assimilabile a quella del personale effettivamente contagiato da covid il quale in nessun caso ... classe o delle classi di cui il docente è ...