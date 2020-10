Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 26 ottobre, che sale di 1.981 nuovi casi e 16 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 1.981 nuovi casi e 16 decessi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 26 ottobre, che sale di 1.981 nuovi casi e 16 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 1.981 nuovi casi e 16 decessi su Notizie.it.

stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - Agenzia_Ansa : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani #Covid #ANSA - stefacaste82 : Credo che si debba fare tutti uno sforzo. Reclamare apertura #biblioteche #cinema #teatri non fermerà il #covid ma… - laurasanvito : RT @La7tv: #tagada Nuovo #Dpcm, l'analisi di Marco #Damilano: 'Abbiamo dato l'impressione che fosse tutto finito, anche noi giornalisti. In… -