Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 26 ottobre, che sale di 17.012 casi e 141 morti. Coronavirus, bilancio del 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 26 ottobre, che sale di 17.012 casi e 141 morti. Coronavirus, bilancio del 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti in più su Notizie.it.

