Covid, il bollettino di oggi: 17mila nuovi casi, 1.284 in terapia intensiva (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid bollettino 26 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. nuovi casi in calo, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 17.012 contro i 1 21.273 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti meno rispetto alla precedente rilevazione, 124.686 contro i 161.880 di ieri. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è sempre molto alto, si contano 141 vittime (ieri erano state 128). Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 37.479. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono di 14.443 unità, in tutto solo 236.684. Attualmente si trovano ricoverati in terapia intensiva 1.284 pazienti (+76 da ieri), mentre i guariti sono stati 2.423, che portano il totale a ...

