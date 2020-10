Covid: Ghirelli "rischio collasso club,è ora di intervenire" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Noi abbiamo messo sempre al primo posto il rispetto della salute, ma ora questi nuovi provvedimenti faranno crollare gli introiti a fronte di costi in continuo aumento. Ogni ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Noi abbiamo messo sempre al primo posto il rispetto della salute, ma ora questi nuovi provvedimenti faranno crollare gli introiti a fronte di costi in continuo aumento. Ogni ...

apetrazzuolo : LEGA PRO - Emergenza Covid, Ghirelli: 'Ogni Lega sta valutando il suo Piano B e Piano C' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Balata: 'Un piano B c'è, ma noi tra i più controllati', Ghirelli: 'Abbiamo piani di riserva, ma spero non serva… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Balata: 'Un piano B c'è, ma noi tra i più controllati', Ghirelli: 'Abbiamo piani di riserva, ma spero non serva… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Balata: 'Un piano B c'è, ma noi tra i più controllati', Ghirelli: 'Abbiamo piani di riserva, ma spero non serva… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Balata: 'Un piano B c'è, ma noi tra i più controllati', Ghirelli: 'Abbiamo piani di riserva, ma spero non serva… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ghirelli Covid: Ghirelli "rischio collasso club,è ora di intervenire" - Calcio Agenzia ANSA Covid: Ghirelli "rischio collasso club,è ora di intervenire"

con la comparazione del settore sportivo a quello produttivo". Lo afferma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, all'indomani del dpcm che ha disposto la nuova chiusura degli stadi. "Le ...

Gds: “Palermo. È difficile… fare tredici. Adesso, per favore non falsate la Serie C”

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento della Serie C. Le regole stabiliscono quando si debba giocare se si hanno dei casi di Covid in squadra. Nel Palermo ce ne sono 15 f ...

con la comparazione del settore sportivo a quello produttivo". Lo afferma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, all'indomani del dpcm che ha disposto la nuova chiusura degli stadi. "Le ...L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento della Serie C. Le regole stabiliscono quando si debba giocare se si hanno dei casi di Covid in squadra. Nel Palermo ce ne sono 15 f ...