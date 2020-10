Covid Germania, 8.685 nuovi casi e 24 morti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Berlino, 26 ott. (Adnkronos) - La Germania registra 8.685 nuovi casi di coronavirus che portano il totale a 437.866 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 24 decessi. Il bilancio sale così a 10.056 morti. Le persone guarite sono circa 321.600 (+4.500). Ieri erano stati segnalati 11.176 nuovi casi. Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Berlino, 26 ott. (Adnkronos) - Laregistra 8.685di coronavirus che portano il totale a 437.866 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Idati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 24 decessi. Il bilancio sale così a 10.056. Le persone guarite sono circa 321.600 (+4.500). Ieri erano stati segnalati 11.176

