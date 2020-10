Covid: Francia, opzioni coprifuoco più duro o semi lockdown (Di lunedì 26 ottobre 2020) PARIGI, 26 OTT - Dinanzi alla forte recrudescenza del coronavirus ci sono "due opzioni": o un "coprifuoco più massiccio sia negli orari sia nell'estensione geografica al livello del territorio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) PARIGI, 26 OTT - Dinanzi alla forte recrudescenza del coronavirus ci sono "due": o un "più massiccio sia negli orari sia nell'estensione geografica al livello del territorio ...

PARIGI (FRANCIA) - L'emergenza Coronavirus preoccupa, e non poco, anche in Francia. Il presidente del comitato scientifico, Jean-Francois Delfraissy, intervenuto ai microfoni di RTL, ha espresso tutta ...

"Coronavirus, seconda ondata peggiore della prima"

La curva sale vertiginosamente anche in Francia e secondo Delfraissy, attualmente, ci sono "probabilmente più di 50.0000 casi di Coronavirus al giorno". Un dato che, però, secondo il presidente del ...

