Covid | Forza Italia all’attacco di Mastella | “Suoi commenti inverosimili”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro trae il sindaco Clemente. A contestare l’inquilino di palazzo Mosti, per gli azzurri, è l’ex assessore Antonio Reale. Che scrive: “La situazione è grave ma non è seria”: viene da citare Flaiano per commentare ciò che avviene a Benevento in fase. Che sia grave la situazione lo evidenziano i numeri dell’epidemia, le scene che si verificano all’Asl, il grido disperato degli esercenti sanniti, che ormai protestano praticamente tutte le sere, e fanno bene. Che non sia seria lo dicono idi, inverosimili, da quando è iniziata la pandemia: tra post, giravolte, piroette verbali, iperboli e quant’altro ha detto praticamente ...

rtl1025 : #GerryScotti: 'Ho contratto il #covid, sono a casa sotto controllo medico'. Forza zio Gerry ???? - ilariacapua : Buongiorno. Mi permetto di ricordare che il virus se ne infischia dei proclami, delle strumentalizzazioni e delle… - AlessiaMorani : Insulti ad una persona che soffre. È tutto così assurdo. Solidarietà a Clotilde. Forza, siamo con te ?? - Manuel_trash : RT @rtl1025: #GerryScotti: 'Ho contratto il #covid, sono a casa sotto controllo medico'. Forza zio Gerry ???? - Grand_Battery : RT @AdriMCMLXI: 'Ho il covid, ha una forza devastante. Un'influenza moltiplicata per dieci' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Forza

Riprogrammazione difficile. Si rischia riapertura in estate'. Il teatro non è come un ristorante o un bar che riapre in pochi giorni. Serve tempo per programmare le stagioni, trovare risorse umane, fo ...Abbiamo dato seguito alla chiamata dei 23 lavoratori interinali selezionati nel corso del lockdown tra marzo e aprile che hanno fatto formazione ed erano pronti per scendere in campo. Napoli invasa da ...