Covid, DPCM 25 ottobre 2020: benzinai e officine auto sono aperti? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte ieri, domenica 25 ottobre 20202, ha reso obbligatorie le nuove restrizioni per contenere il più possibile i contagi da coronavirus. Una seconda ondata ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovofirmato dal premier Giuseppe Conte ieri, domenica 252, ha reso obbligatorie le nuove restrizioni per contenere il più possibile i contagi da coronavirus. Una seconda ondata ...

ladyonorato : Questo DPCM consegna definitivamente il Sud alla mafia. - Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - Agenzia_Ansa : L'allarme dei #medici ospedalieri: 'La situazione è gravissima'. 'Presto Rianimazioni sature. Il #dpcm potrebbe no… - BerniniAM : Nel governo è già iniziata la corsa alla dissociazione dal #Dpcm, a conferma che nel #governo regna il caos. In un… - DavideBali : RT @jacopo_iacoboni: Fa messaggi alla nazione di domenica a pranzo Escogita la narrazione del “dpcm per salvare il Natale” Fa credere del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid DPCM Dpcm, Ricciardi: «Covid dilaga incontrollato, nuove misure non sufficienti. Servono lockdown locali» Il Messaggero Covid: Regioni montagna studiano protocollo per aprire sci

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - Le Regioni di montagna sono al lavoro su un comune protocollo di sicurezza Covid riguardante gli impianti di risalita ... "Lo scenario che si è creato dopo l'approvazione del ...

Sconti IMU e affitti, nuovi bonus: ecco le novità in arrivo

Non ci sono ancora dettagli sul provvedimento, ma in base alle anticipazioni l’agevolazione dovrebbe applicarsi a tutte le attività che sono interessate da chiusure o restrizioni previste dal Dpcm ...

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - Le Regioni di montagna sono al lavoro su un comune protocollo di sicurezza Covid riguardante gli impianti di risalita ... "Lo scenario che si è creato dopo l'approvazione del ...Non ci sono ancora dettagli sul provvedimento, ma in base alle anticipazioni l’agevolazione dovrebbe applicarsi a tutte le attività che sono interessate da chiusure o restrizioni previste dal Dpcm ...