Covid, da Pomezia l'annuncio: "Vaccino per tutti entro giugno 2021. Non è ottimismo ma realtà…" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Buone notizie sul fronte del vaccino. "Le prime dosi, 2-3 milioni, in Italia entro la fine dell'anno". Parola di Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia. Il centro che ha sviluppato insieme all'università di Oxford il candidato vaccino prodotto da AstraZeneca. Covid, Di Lorenzo: vaccino entro la fine dell'anno "Grazie alla forza economica e organizzativa della multinazionale AstraZeneca, abbiamo cominciato a produrre il vaccino già da mesi. Il ministro Speranza è stato attivo nell'inserirsi nel gruppo di testa dell'Ue per prenotare i vaccini. Se tutto andrà bene, è ragionevole aspettarsi che le prime dosi di vaccino arrivino in Italia entro la fine dell'anno".

