Covid | contributi al mondo della cultura «Bando ristoro» del Comune di Bergamo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contributo potrà coprire al massimo il 90%perdita subita (differenza tra entrate e spese) nella gestionespecifica attività/progetto non realizzato, per un valore minimo di 450 euro.

Il contributo potrà coprire al massimo il 90% della perdita subita (differenza tra entrate e spese) nella gestione della specifica attività/progetto non realizzato, per un valore minimo di 450 euro. È ...Il calcio messo a dura prova dal Coronavirus: la Lega Serie A e la FIGC scrivono una ... in termini di ricavi diretti (la Serie A ne produce il 65%). La Serie A produce contributi fiscali per oltre un ...