Covid Campania, riunione drammatica all'unità di crisi: «Negli ospedali scene di guerra» (Di lunedì 26 ottobre 2020) È stata una riunione drammatica quella che si è svolta ieri mattina preso l?unità di crisi della Regione Campania su cui è piovuto il dato plumbeo dei circa 2.600... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) È stata unaquella che si è svolta ieri mattina preso l?; didella Regionesu cui è piovuto il dato plumbeo dei circa 2.600...

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, GARANTIRE LA LEGALITÀ. VARARE UN PIANO SOCIO-ECONOMICO DI SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE La mia dichiar… - fanpage : Vincenzo De Luca si rimangia il #lockdown in tutta la Campania, ipotesi Napoli e provincia zona rossa - fattoquotidiano : Covid in Campania, Marcianise e Orta di Atella (Caserta) zone rosse. Ad Arzano (Napoli) al via screening di massa - enmorlicchio : @giusvo @rosdefilippis Molti centri di pronto soccorso della Campania, con il ridimensionamento delle guardie medic… - bianca_caimi : RT @cjmimun: 'A Napoli e in Campania dal 18 ottobre per qualsiasi altra patologia non ci si puo' ricoverare e curare in ospedale. Questo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Consiglio regionale della Campania al via: incarichi anche ai cinquestelle

Con il timore del Covid. Ieri mattina, infatti ... Dovrebbe quindi andare a buon fine anche in Campania l'intesa tra le forze che sono al governo nazionale. Al punto che ai grillini potrebbe andare ...

Chiusura di Marcianise, la Ugl Caserta: “Sembra di vivere a Pankow”

Caserta, 26 Ottobre – Tra le tante incongruenze che caratterizzano il lockdown all’italiana al tempo del coronavirus, si registra quest ... disposta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De ...

Con il timore del Covid. Ieri mattina, infatti ... Dovrebbe quindi andare a buon fine anche in Campania l'intesa tra le forze che sono al governo nazionale. Al punto che ai grillini potrebbe andare ...Caserta, 26 Ottobre – Tra le tante incongruenze che caratterizzano il lockdown all’italiana al tempo del coronavirus, si registra quest ... disposta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De ...