Covid avanza ancora | 17 mila casi | sale al 13 | 6% il rapporto con i tamponi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.012 nuovidi coronavirus, contro i 21.273 di ieri, a fronte dei 124.686effettuati (nella giornata di ieri erano stati 161.880). L’indice di positività è del 13,64%: in leggero aumento rispetto al 13% di ieri pur avendo effettuato meno test. I decessi odierni ammontano a 141, in aumento rispetto ai 128 di domenica. I nuovi ricoverati i terapia intensiva sono 1.284 (+76 rispetto a ieri). Nel Lazio si sono registrati 1.698 nuovi positivi e 16 decessi. Stesso numero di morti anche in Campania, dove si sono contati 1.981 nuovie +10 nuovi ricoverati nelle terapie intensive. In Lombardia, la regione più colpita fino ad oggi, si registrano 3.570 nuovicon 21.324(quasi ...