Covid 19 nel Casertano | Marcianise e Orta di Atella zona rossa fino al 4 novembre

(Di lunedì 26 ottobre 2020)19 in Campania: un’ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha istituito zone rosse ad’e nel centro urbano di. Ancora zone rosse in Campania causate dall’epidemia di19, stavolta nel Comune did’e nel centro urbano del Comune di(ad esclusione dellaindustriale). È …

borghi_claudio : Dal pubblico al privato ????? La sapete qual è la differenza? Che finché sta nel museo è di tutti, poi diventa di un… - virginiaraggi : Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weeken… - SkyTG24 : Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO - fabbri333 : Covid: due bimbi di 3 anni positivi nel Barese - Ultima Ora - ANSA - FrancesDiBi : RT @domanigiornale: ???? Sappiamo ormai tutto del nuovo #Dpcm e delle nostre nuove regole. Ma nel resto dell'Europa come stanno combattendo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Corriere della Sera

Dopo averla caricata sul sito Mediaset, la produzione del Gf Vip ha misteriosamente deciso di cancellare una clip riguardante un acceso litigio andato in scena tra Enock e Guenda Goria riguardo alle a ...L’impennata di contagi da Covid-19 che per la prima volta dall'inizio della pandemia superano quota 20mila in sole 24 ore ha destato ...