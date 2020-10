Covid-19 | le speranze di Rino Rappuoli | «Il farmaco con anticorpi monoclonali pronto a marzo»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Oltre che dai numerosi vaccini in fase di sperimentazione, alcuni dei quali potrebbero ricevere l’autorizzazione dalle autorità di regolamentazione statunitense ed europea nel giro di un mese e mezzo, molte delle speranze per sconfiggere Sars-Cov-2 vengono da farmaci e trattamenti. Fra questi, quelli a base di anticorpi monoclonali che sono in effetti la più promettente strategia terapeutica in fase di sviluppo. Si tratta di anticorpi (che, lo ricordiamo, sono glicoproteine prodotte dai linfociti B) identici fra loro, prodotti artificialmente dopo averli individuati fra i miliardi che il nostro organismo produce e di cui dispone, in grado di neutralizzare il proprio antigene. Gli anticorpi lavorano infatti secondo uno schema chiave/serratura in cui un elemento di legame presente su un anticorpo trova un antigene complementare su un virus o batterio che sta infettando il nostro organismo e lo neutralizza, stimolando la produzione in massa dell’anticorpo in questione. Insomma, gli anticorpi sono in grado di riconoscere, legare e bloccare in modo specifico un determinato antigene.