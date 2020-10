Covid-19, impennata di nuovi positivi nel Sannio: due decessi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuova impennata di contagi da Covid-19 nel Sannio. Nella giornata di oggi ci sono stati 54 nuovi positivi, tale da portare il totale dei contagi a quota 548. Stando al bollettino dell’Asl il numero dei decessi sale a 9 rispetto ai 7 di ieri. Di seguito il bollettino Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuovadi contagi da-19 nel. Nella giornata di oggi ci sono stati 54, tale da portare il totale dei contagi a quota 548. Stando al bollettino dell’Asl il numero deisale a 9 rispetto ai 7 di ieri. Di seguito il bollettino Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - Agenzia_Ansa : #Covid: #Francia, 20.468 #contagi, impennata di vittime. 262 decessi, fra ospedali e ultimi 4 giorni in case di c… - Panf57 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, colloquio fra i ministri della #Salute d'Italia e Regno Unito, Roberto #Speranza e Matt #Hancock sull'impennata… - mau13_mau : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, colloquio fra i ministri della #Salute d'Italia e Regno Unito, Roberto #Speranza e Matt #Hancock sull'impennata… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, colloquio fra i ministri della #Salute d'Italia e Regno Unito, Roberto #Speranza e Matt #Hancock sull'impennata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata Covid: impennata di casi in Svizzera 6 mila in un giorno - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero

Coronavirus. Farnesina sconsiglia agli italiani i viaggi all'estero se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo ...

Il ministero degli Esteri sconsiglia i viaggi all'estero causa Covid

Coronavirus. Farnesina sconsiglia agli italiani i viaggi all'estero se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo ...

Coronavirus. Farnesina sconsiglia agli italiani i viaggi all'estero se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo ...Coronavirus. Farnesina sconsiglia agli italiani i viaggi all'estero se non strettamente necessari. Intanto prosegue la crescita dei contagi nel mondo ...