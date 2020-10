Covid 19, da oggi stretta del governo con il nuovo Dpcm: raccomandato non muoversi. Il video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid 19, da oggi stretta del governo con il nuovo Dpcm: raccomandato non muoversi Milano, 26 ott. (askanews) – “Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica”. È scattata oggi la stretta del governo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si appella agli italiani dicendo che il nostro Paese nei momenti difficili dimostra forza e coesione. “Ce l’abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso”. Il Dpcm rimane in vigore fino al 24 novembre. Il tutto mentre la situazione negli ospedali è gravissima e assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate, secondo i medici ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 ottobre 2020)19, dadelcon ilnonMilano, 26 ott. (askanews) – “Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica”. È scattataladelcon il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si appella agli italiani dicendo che il nostro Paese nei momenti difficili dimostra forza e coesione. “Ce l’abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso”. Ilrimane in vigore fino al 24 novembre. Il tutto mentre la situazione negli ospedali è gravissima e assolutamente critica, con Pronto soccorso e reparti ormai intasati ed il 118 subissato di chiamate, secondo i medici ...

FiorellaMannoia : Finora nei teatri dove si sono esibiti, colleghi, attori e scrittori.. c'è stato un solo caso di Covid, tutto è sta… - AlbertoBagnai : Non è una novità e non ce ne siamo accorti oggi, anche perché non abbiamo dimenticato che la crisi preesisteva al C… - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - formichenews : Scatta oggi la stretta del governo, con un nuovo #Dpcm che rimarrà in vigore fino al 24 novembre e che imporrà rest… - franciungaro : RT @Daniele_Manca: Notte sull’ambulanza a Milano: «Tre chiamate su 4 sono per il Covid» Sintomi di febbre e bassa saturazione, tre chiamate… -