Covid-19, Crisanti: “Bonus bici? Soldi andavano destinati alla prevenzione” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il professor Andrea Crisanti, intervistato dalla redazione di Leggo, ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico da Covid-19 e delle misure assunte dal Governo con il nuovo Dpcm. L’attuale quadro epidemiologico desta non poche preoccupazioni. I casi di contagio giornalieri continuano a toccare numeri elevatissimi, e la pressione sulle strutture ospedaliere cresce vertiginosamente. Il timore è che … L'articolo Covid-19, Crisanti: “Bonus bici? Soldi andavano destinati alla prevenzione” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il professor Andrea, intervistato dredazione di Leggo, ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico da-19 e delle misure assunte dal Governo con il nuovo Dpcm. L’attuale quadro epidemiologico desta non poche preoccupazioni. I casi di contagio giornalieri continuano a toccare numeri elevatissimi, e la pressione sulle strutture ospedaliere cresce vertiginosamente. Il timore è che … L'articolo-19,: “Bonusprevenzione” proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti. 'Trovare chi trasmette virus o sarà catastrofe' #coronavirusitalia - TgLa7 : #Covid: Crisanti, Piano nazionale tamponi inascoltato. Presentato a governo in agosto. Documento a Lettera 150 - Adnkronos : #Crisanti: 'Siamo a punto di rottura, unica arma restrizioni' - #covid - ve10ve : RT @colvieux: Quello che ho appena letto qui sotto, parole della immunologa #Viola, danno la cifra della follia e inefficienza in cui vivia… - antonio_sannia : @Gazzettino #Crisanti adesso sposa la linea cinese sulla questione del #COVID__19 senza sapere che non siamo in Cina -