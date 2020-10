Covid-19, continua ad aumentare l’indice di gravità: ora è a 57. Ecco il dato che illustra il peggioramento della situazione in Italia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Quattro giorni fa era a quota 50, oggi è salito a 57: aumenta in maniera sensibile e costante l’indice di gravità della Covid-19, un indicatore ideato da YouTrend e calcolato sulla base dell’incrocio dei dati relativi ai nuovi contagi, ai ricoveri, alle terapie intensive, ai decessi e al tasso di positività dei tamponi. La crescita dell’indice di gravità negli ultimi giorni – il 23 ottobre era a 51, ieri a 55 – è emblematico del peggioramento della situazione epidemiologica in Italia anche in un giorno come oggi in cui, secondo il bollettino della Protezione civile, i nuovi contagi si sono fermati a 17 mila (a fronte di ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus ine nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Quattro giorni fa era a quota 50, oggi è salito a 57: aumenta in maniera sensibile e costante l’indice di gravità-19, un indicatore ideato da YouTrend e calcolato sulla base dell’incrocio dei dati relativi ai nuovi contagi, ai ricoveri, alle terapie intensive, ai decessi e al tasso di positività dei tamponi. La crescita dell’indice di gravità negli ultimi giorni – il 23 ottobre era a 51, ieri a 55 – è emblematico delepidemiologica inanche in un giorno come oggi in cui, secondo il bollettinoProtezione civile, i nuovi contagi si sono fermati a 17 mila (a fronte di ...

Tg3web : La svolta del Governo dopo un'altra giornata di numeri preoccupanti. Oggi aumentano i morti e continua a crescere l… - bancopostismo : RT @mostro15119736: C’è gentaglia che con 20.000 contagiati al giorno e 40.000 morti “nazionali” non ha mai smesso di pensare ai punti perc… - luca_tessitore : RT @mostro15119736: C’è gentaglia che con 20.000 contagiati al giorno e 40.000 morti “nazionali” non ha mai smesso di pensare ai punti perc… - mostro15119736 : C’è gentaglia che con 20.000 contagiati al giorno e 40.000 morti “nazionali” non ha mai smesso di pensare ai punti… - madmakko : in Spagna la salita continua #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Il Covid continua a correre: un morto e 267 nuovi casi Il Tirreno Coronavirus: in chat dubbi M5S su Dpcm, 'folle chiudere alle 18'/Adnkronos

"La situazione è al di fuori di ogni controllo - mette in guardia una collega - molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non capire ...

COVID: il punto in Lombardia

Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa ... "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie ...

"La situazione è al di fuori di ogni controllo - mette in guardia una collega - molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non capire ...Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa ... "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie ...