Covid-19 | bollettino 26 ottobre | 17 012 contagi e 141 morti

(Di lunedì 26 ottobre 2020)-19, l’ultimoemanato dalla Protezione civile. Iin Italia continuano a salire. Diminuiti i tamponi effettuati, ied i decessi In Italia ida coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Nonostante le restrizioni del DPCM del 24, emanato dal Premier Giuseppe Conte in seguito all’aumento a dismisura di … L'articolo proviene da Inews.it.

Nel bollettino di lunedì si assiste alla fisiologica riduzione ... per un totale di 1.284 posti occupati solo da pazienti Covid. Il numero dei ricoverati è 12.997.Sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi sono 141. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 124.686, in calo rispetto a ieri quando ne sono stati effettuati 161.880. 12.997 i ...