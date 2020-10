Covid | 17 012 nuovi casi e 141 morti | il bollettino del 26 ottobre

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 26, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 262020. Sono 17.012 ie 141 iregistrati nell’ultimo giorno. È di 236.684 persone attualmente positive (+14.443), 37.479(+141), 268.626 guariti (+2.423), per un totale di 542.789(+17.012), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 236.684 ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 26 ottobre del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.012 con 124.686 tamponi (ieri erano stati 21.273 con ...17.012 nuovi casi e 141 morti nelle ultime 24 ore (I DATI) 17:07Nave da crociera a Siracusa, 2 passeggeri positivi, divieto di sbarco 17:07Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per ...