Costanza Caracciolo festeggia la figlia nata durante il lockdown ma scoppia la polemica (Foto)

La piccola Isabel, la figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, ha appena compito 7 mesi e la sua mamma l'ha festeggiata sui social. Con una Foto del giorno del suo battesimo la Caracciolo voleva sottolineare che i bimbi nati come Isabel, durante il lockdown, rappresentano la speranza, la luce in un periodo che è stato buio e che è tornato. Ed è proprio il periodo difficile che è appena tornato ad avere fatto scattare la polemica. Secondo molti follower la vita è ben più semplice per Costanza Caracciolo che può contare su un bel po' di soldi in banca. Sono le parole usate da una delle follower della bellissima mamma, parole approvate da ...

