Cos’è andato storto con il vaccino antinfluenzale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dosi ci saranno per le categorie a rischio ma forse non per gli altri, almeno in alcune regioni: perché è successo, e come potrebbe andare con il vaccino contro la COVID-19 Leggi su ilpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dosi ci saranno per le categorie a rischio ma forse non per gli altri, almeno in alcune regioni: perché è successo, e come potrebbe andare con ilcontro la COVID-19

