Cosa Sarà | il bel film di Francesco Bruni che forse adesso nessuno vedrà

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Viene una certa malinconia a star seduti in sala una domenica pomeriggio assistendo aSarà di, sapendo che da domanipotrà vederlo, per colpa della nuova e non troppo motivata chiusura, causa la seconda ondata pandemica, di cinema e teatri, sebbene si siano dimostrati essere tra i luoghi più sicuri in questa enigmatica fase di transizione. Poi magari ilverrà programmato sulle piattaforme e riuscirà a raggiungere comunque il suo pubblico. Però mette tristezza la rinnovata impossibilità della visione in sala, e a questo punto sorge anche una legittima preoccupazione sul futuro di un settore, quello dello spettacolo, segnato da una crisi per la quale si fatica a immaginare vie d’uscita. Ironia della sorte, il ...