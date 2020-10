Cosa ha deciso il Parlamento europeo sull’hamburger vegano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Parlamento europeo, nell’ambito del disciplinare sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, ha stabilito che anche per i prodotti a base vegetale le aziende potranno continuare a utilizzare sulle etichette nomi come hamburger, burger, bistecca, salsiccia e altri termini associati in genere solo a prodotti a base di carne. Con questa decisione il Parlamento europeo ha così respinto gli emendamenti che chiedevano invece a Bruxelles di vietare l’uso di quelle categorie per alimenti sostanzialmente composti da proteine vegetali. In particolare, ad auspicare una maggiore distinzione sui nomi era stata la Commissione agricoltura dell’Unione europea, che chiedeva l’uso esclusivo di nomi come hamburger solo per prodotti effettivamente a base di carne, mentre il Partito ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il, nell’ambito del disciplinare sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, ha stabilito che anche per i prodotti a base vegetale le aziende potranno continuare a utilizzare sulle etichette nomi come hamburger, burger, bistecca, salsiccia e altri termini associati in genere solo a prodotti a base di carne. Con questa decisione ilha così respinto gli emendamenti che chiedevano invece a Bruxelles di vietare l’uso di quelle categorie per alimenti sostanzialmente composti da proteine vegetali. In particolare, ad auspicare una maggiore distinzione sui nomi era stata la Commissione agricoltura dell’Unione europea, che chiedeva l’uso esclusivo di nomi come hamburger solo per prodotti effettivamente a base di carne, mentre il Partito ...

Cosa ha deciso il Parlamento europeo sull'hamburger vegano

Respinta la mozione per riservare burger, salsiccia e bistecca solo ai prodotti a base di carne. Cresce il mercato delle alternative vegetali Il Parlamento europeo, nell’ambito del disciplinare ...

