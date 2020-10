Coronavirus, von der Leyen: oggi 10 miliardi a Italia per Cig (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la prima emssione di titoli europei del programma Sure oggi arriveranno all'Italia 10 miliardi per il sostegno all'occupazione in seguito alla emergenza sanitaria creata dal Covid-19. La rassicurazione arriva dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando "buone notizie per l'Italia". "La prima emssione è pronta. Diciamo alle imprese - ha sottolineato - non licenziate, daremo sussidi in denaro per tutto il tempo della crisi". Quanto ai fondi legati al Recovery fund, la von der Leyen ha spiegato come "il tempismo è fondamentale e per l'Italia è importante che il piano sia pronto quando le risorse saranno erogate". I numeri della pandemia, ha detto la presidente della Commissione, sono preoccupanti: "Serve disciplina e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la prima emssione di titoli europei del programma Surearriveranno all'10per il sostegno all'occupazione in seguito alla emergenza sanitaria creata dal Covid-19. La rassicurazione arriva dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der, annunciando "buone notizie per l'". "La prima emssione è pronta. Diciamo alle imprese - ha sottolineato - non licenziate, daremo sussidi in denaro per tutto il tempo della crisi". Quanto ai fondi legati al Recovery fund, la von derha spiegato come "il tempismo è fondamentale e per l'è importante che il piano sia pronto quando le risorse saranno erogate". I numeri della pandemia, ha detto la presidente della Commissione, sono preoccupanti: "Serve disciplina e ...

