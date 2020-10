Coronavirus, tutte le notizie della giornata in tempo reale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tre mesi dopo averlo imposto per arginare la seconda ondata di Coronavirus, Melbourne revoca il lockdown . Lo hanno annunciato le autorità della metropoli australiana dopo che nelle ultime 24 ore, per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tre mesi dopo averlo imposto per arginare la seconda ondata di, Melbourne revoca il lockdown . Lo hanno annunciato le autoritàmetropoli australiana dopo che nelle ultime 24 ore, per ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Indennizzi per tutte le persone penalizzate' - RegLombardia : #coronavirus A integrazione del nuovo DPCM valido dal 26 ottobre al 24 novembre, scopri in questa gallery le misure… - sole24ore : Coronavirus, ancora record nuovi positivi:?21.273 con 161.880 tamponi, 128 le vittime. Tutte le statistiche nella m… - OrioliAlberto : RT @lbianchetti: Articolo raccomandatomi dal mio medico preferito sul covid. Le centra tutte. (Ho già detto qui, credo che bisogna darsi un… - ttenti : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, tutte le notizie della giornata in tempo reale #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutte Coronavirus nel mondo, record di contagi negli Stati Uniti. La Casa Bianca: "Non controlleremo la pandemia" la Repubblica Coronavirus, la preoccupazione dei gestori di cinema e teatri: “I nostri sono luoghi sicuri. Si pensi alla nostra funzione sociale”

“C’è stato un contagio su 500 mila persone che sono entrate nei teatri, vuol dire che i teatri sono luoghi sicuri”. Così la regista teatrale Ruth Shammah, contraria alla chiusura dei teatri disposta d ...

Casa di riposo, niente visite E il bilancio è in rosso

Sospesi i contatti con i parenti degli 80 assistiti. Organizzazione ridisegnata A marzo fu tra le residenze più colpite in Friuli: perdite stimate fino a 500 mila euro ...

“C’è stato un contagio su 500 mila persone che sono entrate nei teatri, vuol dire che i teatri sono luoghi sicuri”. Così la regista teatrale Ruth Shammah, contraria alla chiusura dei teatri disposta d ...Sospesi i contatti con i parenti degli 80 assistiti. Organizzazione ridisegnata A marzo fu tra le residenze più colpite in Friuli: perdite stimate fino a 500 mila euro ...