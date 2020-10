Coronavirus, superata la soglia dei 21mila casi in un giorno. Speranza: “Sono giorni difficili” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino di domenica 25 ottobre 2020. superata la soglia dei 21mila casi in un giorno. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino di domenica 25 ottobre 2020. Non si arresta la crescita dei contagi nel nostro Paese. Sono 21.273 i nuovi positivi in un solo giorno, numero record da inizio pandemia. Un incremento registrato con un calo di tamponi (161.880). Differenza che ha portato la percentuale tra test e contagi al 13%. Diminuiscono i decessi (+128), mentre continuano a salire in maniera stabile le terapie intensive (+80) e i ricoveri (+719). Dati che restano in una crescita costante, nonostante l’aumento dei positivi. Dando uno sguardo alle regioni, la Lombardia si avvicina alla soglia dei 6mila ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020), il bollettino di domenica 25 ottobre 2020.ladeiin un. ROMA –in Italia, il bollettino di domenica 25 ottobre 2020. Non si arresta la crescita dei contagi nel nostro Paese. Sono 21.273 i nuovi positivi in un solo, numero record da inizio pandemia. Un incremento registrato con un calo di tamponi (161.880). Differenza che ha portato la percentuale tra test e contagi al 13%. Diminuiscono i decessi (+128), mentre continuano a salire in maniera stabile le terapie intensive (+80) e i ricoveri (+719). Dati che restano in una crescita costante, nonostante l’aumento dei positivi. Dando uno sguardo alle regioni, la Lombardia si avvicina alladei 6mila ...

NewsMondo1 : Coronavirus, superata la soglia dei 21mila casi in un giorno. Speranza: “Sono giorni difficili”… - giornalettismo : #Ultimora Superata quota 20mila contagi in un giorno in #Italia. Pessimi numeri sul #coronavirus anche oggi - PalermoToday : Conte firma il nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiusi alle 18: superata l'ordinanza di Musumeci - PalermoToday : Conte firma il nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiusi alle 18: superata l'ordinanza di Musumeci - ag_notizie : Conte firma il nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiusi alle 18: superata l'ordinanza di Musumeci -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superata Coronavirus, superata la soglia dei 21 mila casi in 24 ore In Terris Il sindaco Settimo Santilli fa il punto della situazione Covid a Celano

Celano – “Celano ha 106 positivi al Covid – 19. Oggi probabilmente dai risultati dei tamponi ... altre ancora hanno già superato questi sintomi. Tra le persone positive, ve ne sono 6 ricoverate in ...

LA SITUAZIONE / BRASILE: SUPERATE LE 157MILA VITTIME DA COVID (1)

09:20 UE, SCAMBIO BEST PRACTICE ITALIA-BELGIO SU GOVERNANCE AMBIENTE 09:14 CORONAVIRUS, SINDACATO INFERMIERI: SCONFORTANTE RECLUTARE STUDENTI PER CONTACT TRACING 09:12 LA SITUAZIONE / IL VIRUS NON DA’ ...

Celano – “Celano ha 106 positivi al Covid – 19. Oggi probabilmente dai risultati dei tamponi ... altre ancora hanno già superato questi sintomi. Tra le persone positive, ve ne sono 6 ricoverate in ...09:20 UE, SCAMBIO BEST PRACTICE ITALIA-BELGIO SU GOVERNANCE AMBIENTE 09:14 CORONAVIRUS, SINDACATO INFERMIERI: SCONFORTANTE RECLUTARE STUDENTI PER CONTACT TRACING 09:12 LA SITUAZIONE / IL VIRUS NON DA’ ...