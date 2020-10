Coronavirus, Striscia la Notizia: la brutta notizia poco fa (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentino Picone salterà la puntata di Striscia la notizia in onda oggi 26 ottobre. Lo annuncia la trasmissione con un tweet. “Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale”, recita il comunicato. Sarà sostituito da Cristiano Militello Nella puntata di Striscia del 26 ottobre, Picone sarà sostituito da Cristiano Militello, noto inviato di Striscia la notizia. Sarà lui a occupare la poltrona posta al fianco di Salvo Ficarra e a lanciare i servizi della serata. Ma ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 ottobre 2020) Valentino Picone salterà la puntata dilain onda oggi 26 ottobre. Lo annuncia la trasmissione con un tweet. “Stasera dietro al bancone dici sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale”, recita il comunicato. Sarà sostituito da Cristiano Militello Nella puntata didel 26 ottobre, Picone sarà sostituito da Cristiano Militello, noto inviato dila. Sarà lui a occupare la poltrona posta al fianco di Salvo Ficarra e a lanciare i servizi della serata. Ma ...

