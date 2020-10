Coronavirus, Sileri: “Non sono pienamente d’accordo sul nuovo Dpcm. Laddove vengono seguite le regole il rischio è basso. Mi preoccupa di più l’ambito familiare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io ho sempre pensato che Laddove c’è un protocollo e dove il protocollo viene rispettato con rigore e severità il rischio contagio è sicuramente molto basso. Su queste misure io non ero pienamente d’accordo, non sono, a dire il vero, pienamente d’accordo”. E’ quanto ha detto ad Agorà il parlamentare del M5S e Vice Ministro per la Salute, Pierpaolo Sileri, a proposito delle misure introdotte con il Dpcm firmato ieri dal premier Conte. “L’analisi accurata delle varie attività è in seno al Cts – ha aggiunto l’esponente M5S -, che fa analisi molto accurate e generali. Immagino però che tutto questo abbia dietro anche un’analisi divisa per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io ho sempre pensato chec’è un protocollo e dove il protocollo viene rispettato con rigore e severità ilcontagio è sicuramente molto. Su queste misure io non erod’accordo, non, a dire il vero,d’accordo”. E’ quanto ha detto ad Agorà il parlamentare del M5S e Vice Ministro per la Salute, Pierpaolo, a proposito delle misure introdotte con ilfirmato ieri dal premier Conte. “L’analisi accurata delle varie attività è in seno al Cts – ha aggiunto l’esponente M5S -, che fa analisi molto accurate e generali. Immagino però che tutto questo abbia dietro anche un’analisi divisa per ...

