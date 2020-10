Coronavirus | Salvini”Folla in metro Roma e governo chiude luoghi sicuri”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020)(ITALPRESS) – “Chiudonosicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone inpolitana e sugli autobus”. Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini su Fb postando una foto dellaC affollata a. “Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perchè garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere, cosa che alsi sono dimenticati, preferendo scaricare le loro gravi responsabilità su imprese e attività definite (e umiliate) come “superflue”… Indegno”. (ITALPRESS).