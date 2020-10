Coronavirus: salgono a 183 i medici morti in Italia (Di lunedì 26 ottobre 2020) salgono a 183 i medici morti in Italia durante l’epidemia di Coronavirus: lo rende noto la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che aggiunge al bilancio delle vittime il nome di Mirko Ragazzon, medico di medicina generale.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020)a 183 iindurante l’epidemia di: lo rende noto la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini deichirurghi e degli odontoiatri, che aggiunge al bilancio delle vittime il nome di Mirko Ragazzon, medico dina generale.L'articolo MeteoWeb.

DiMarzio : #Coronavirus, salgono a quota 19 i contagi nel gruppo squadra del #Palermo - PagliariniSte : #Marche, oggi testati 1.061 tamponi. I nuovi casi sono 238: 25 in provincia di #Macerata dove i contagi salgono a 2… - salvione : Coronavirus, salgono a 15 i positivi nell'Az Alkmaar - notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 26 ottobre, salgono i casi in Europa #Coronavirus - LaCnews24 : Coronavirus, a Palmi altri cinque casi positivi: salgono a 23 i contagi in citta' #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 15 i positivi nell'Az Alkmaar Corriere dello Sport Villa Cozza, salgono a 50 gli anziani positivi

Completati i tamponi alla casa di riposo di Villa Cozza, salgono a cinquanta gli anziani risultati positivi ... a seguito dei casi di Covid-19 registrati all’interno deve, nel più breve tempo ...

Sileri è in parizale disaccordo con le norme contenute nel nuovo decreto

Norme che secondo lui non abbasseranno troppo i numeri dei contagi e potranno nel caso rallentarne la salita. Intervenuto nel corso della ... ha usato un’espressione infelice (ndr “il coronavirus è ...

Completati i tamponi alla casa di riposo di Villa Cozza, salgono a cinquanta gli anziani risultati positivi ... a seguito dei casi di Covid-19 registrati all’interno deve, nel più breve tempo ...Norme che secondo lui non abbasseranno troppo i numeri dei contagi e potranno nel caso rallentarne la salita. Intervenuto nel corso della ... ha usato un’espressione infelice (ndr “il coronavirus è ...