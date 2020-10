Coronavirus, Ricciardi: 'E' necessario un altro lockdown' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per ridurre l'indice di contagio del 24% 'è necessario un lockdown, un'altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un altro 13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per ridurre l'indice di contagio del 24% 'èun, un'altra riduzione del 15% si avrebbe con la chiusura delle scuole, un13% con lo smartworking generalizzato nel pubblico e ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'E' necessario un altro lockdown' #Coronavirusitalia - RaiNews : Il consigliere del ministro della Salute: 'Le misure vanno prese in maniera proporzionata alla circolazione del vir… - LegaPremier : coronavirus, walter ricciardi: serve un altro lockdown vero. in otto giorni si stabilizzerebbe... - Dagospia - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ricciardi: 'E' necessario un altro lockdown' #Coronavirusitalia -