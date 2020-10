Coronavirus, Ricciardi e Garattini: 'Dpcm insufficiente' | In Veneto 1.129 nuovi casi e 3 morti | Anm: 'Nei tribunali si rischia' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Continuano le critiche contro il Dpcm da parte di autorità scientifiche. Le misure anti-Covid varate dal governo 'non sono sufficienti', ha detto il consulente del ministro della Salute Walter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Continuano le critiche contro ilda parte di autorità scientifiche. Le misure anti-Covid varate dal governo 'non sono sufficienti', ha detto il consulente del ministro della Salute Walter ...

