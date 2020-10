Coronavirus, record di contagi negli Usa. La Casa Bianca: “Non controlleremo la pandemia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 ottobre 2020) Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia

La situazione continua a essere grave, nelle ultime 24 ore sul territorio europeo è stata registrata la metà degli oltre 400mila nuovi casi mondiali: un record di 221.898 casi ... Anche la situazione ...

Situazione grave in Europa: in Germania le vittime salgono a oltre diecimila. Stato d'emergenza in Spagna, boom di positivi in Francia Record di contagi in un solo giorno negli Stati Uniti: sono ...

