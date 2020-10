Coronavirus, record di contagi negli Usa. Il capo staff della Casa Bianca: «Non controlliamo più il virus, puntiamo sui vacccini». In Cina nuovo focolaio interno dopo 10 giorni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Usa EPA/YURI GRIPAS Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark MeadowsPer il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno registrato un dato record sui contagi di Coronavirus. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 83.718 nuovi casi, dopo che venerdì erano stati 83.757. Il picco precedente negli Usa risaliva al 16 luglio scorso, quando le infezioni giornaliere avevano toccato quota 77.362. Con un totale di 8,6 milioni di casi dall’inizio della pandemia e 225 mila morti, gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, seguito dall’India con più di 7,8 milioni di casi. ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Usa EPA/YURI GRIPAS Ildello, Mark MeadowsPer il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno registrato un datosuidi. Secondo il conteggioJohns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 83.718 nuovi casi,che venerdì erano stati 83.757. Il picco precedenteUsa risaliva al 16 luglio scorso, quando le infezioni giornaliere avevano toccato quota 77.362. Con un totale di 8,6 milioni di casi dall’iniziopandemia e 225 mila morti, gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, seguito dall’India con più di 7,8 milioni di casi. ...

