Coronavirus | Raffaele Bruno | “Non è clinicamente morto come si è detto qualche mese fa | è come prima” VIDEO

"Nel mio ospedale in questo momento il sistema regge: al San Matteo ci sono circa 70 malati in degenza ordinaria e più di 15 pazienti in terapia intensiva. La situazione è in continua evoluzione, bisogna capire per quanto tempo durerà. Adesso regge": lo ha affermato a "Buongiorno", su Sky TG24, il direttore del Dipartimento scienze mediche e malattie infettive dell'ospedale S. Matteo di Pavia, Raffaele Bruno. "Per questo motivo ci vogliono misure che facciano sì che il virus circoli di meno e diminuisca l'affluenza verso gli ospedali. Il virus non è clinicamente morto come si è detto qualche mese fa, il virus è come prima"

Coronavirus, Raffaele Bruno: "Non è clinicamente morto come si è detto qualche mese fa, è come prima"
Covid Pavia, prof. Bruno a Sky TG24: "Non vedo differenze rispetto a marzo"

A dirlo è il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di malattie infettive. "quanti più tamponi per tracciare più persone possibili"

