Coronavirus, proteste a Milano e Torino contro le misure del governo. Nel capoluogo lombardo cori e lancio di sassi e petardi contro la sede della Regione – Video e foto (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)petardi, fumogeni, grida: dopo Napoli e Roma le proteste contro le nuove restrizioni per il Coronavirus arrivano anche a Milano e a Torino. Il giorno in cui chiudono di nuovo ristoranti e bar decine di manifestanti sono scesi nel centro dei due capoluoghi di Regione. A Torino sono partiti dal palazzo della Regione in piazza Castello, per poi diffondersi per tutto il centro al grido di «libertà, libertà». A Milano circa duecento persone si sono radunate intorno alle 20.30 a piazzale Loreto e da lì hanno cominciato a protestare contro i ...

NAPOLI (ITALPRESS) - Alta tensione a Napoli nella prima sera di "coprifuoco". Nel capoluogo campano monta la protesta contro le misure restrittive imposte dall'ultima ordinanza firmata dal governatore ...

di ENNIO SIMEONE – Scontro duro da sera a notte nel Consiglio dei ministri tra il presidente Conte e il vice Salvini, il quale ha tentato (e tenterà ancora prima di domenica, a ...

