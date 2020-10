Coronavirus | pensioni anticipate | ecco il calendario

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020), fonte thewam.netAnche per quanto riguarda le mensilità di novembre sarà anticipato ad ottobre il ritiro delleprevisto. La decisione è stata presa dall’Inps nel rispetto delle misure di sicurezza per contenere i contagi daed evitare assembramenti presso gli uffici postalianche a novembre L’Inps in una nota ha reso noto che l‘erogazione didi vecchiaia e delle indennità previste per gli invalidi civili sonoanche per il mese di novembre. La decisione è sta presa per dare la possibilità agli aventi diritto di recarsi in sicurezza presso gli uffici postali nel rispetto delle misure vigenti per prevenite il contagio da ...