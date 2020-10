Coronavirus, Palermo-Potenza rinviata a data da destinarsi (Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE - rinviata a data da destinarsi la gara tra Palermo e Potenza , in programma giovedì 29 ottobre al Barbera. Lo ha comunicato la Lega pro con la seguente nota: "Preso atto dell'istanza ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE -dala gara tra, in programma giovedì 29 ottobre al Barbera. Lo ha comunicato la Lega pro con la seguente nota: "Preso atto dell'istanza ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, protesta contro Dpcm a Catania: lancio di bombe carta. DIRETTA - stampalibconsag : Coronavirus, in Sicilia 4.976 tamponi: 568 nuovi contagiati, 11 morti - sportli26181512 : Coronavirus, Palermo-Potenza rinviata a data da destinarsi: Disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prim… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 4.976 tamponi: 568 nuovi contagiati, 11 morti [di Gioacchino Amato] [aggiornamento delle 18… - NuovoSud : Coronavirus in Sicilia, 568 nuovi positivi: balzano a 65 i casi a Siracusa -