Coronavirus | oggi nel Lazio 1 698 nuovi casi | 16 vittime e 91 guariti Ecco il bollettino aggiornato delle Asl

Su circa 19.000 tamponi sono 1.698 i nuovi casi positivi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. 16 i decessi, 91 i guariti, mentre sale leggermente il rapporto tra positivi e tamponi. "Su SaluteLazio.it il bando per reclutare personale in quiescenza. Sono 400 i giovani medici tirocinanti dei corsi di formazione di medicina generale che verranno messi a disposizione per tirocini formativi nei servizi di prevenzione delle Asl per i tracciamenti. I ricoveri di questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima ondata con una ascesa della curva molto repentina. La priorità del sistema sanitario è salvare vite umane" – commenta l'assessore D'Amato.

