Coronavirus, oggi in Italia balzo record di guariti: +4.509 in un solo giorno! E’ ricoverato solo il 6% dei positivi (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, oggi in Italia balzo record di guariti: +4.509 in un solo giorno! E’ ricoverato solo il 6% dei positivi MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'articoloindi: +4.509 in unE’il 6% deiMeteoWeb.

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend oggi tocca quota 55 su 100. Ieri era a 53. Nota metodolo… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - AvvAntonioConte : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO: SU CIRCA 19 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 1.698 CASI POSITIVI, 16 I DECESSI E 91 I GUAR… -