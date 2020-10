Coronavirus | negli Usa altri 60 789 casi e 340 morti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore60.789di Covid-19, che portano a 8.635.966 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Altre 340 persone sono morte, per complessivi 225.229 decessi. Sabato scorso gli Stati Uniti, che sono il paese più colpito al mondo dalla pandemia, ha registrato quasi 84.000di infezione.Interpellato ieri dalla Cnn, il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, ha detto che gli Stati Uniti "non controlleranno" la pandemia, ma "controlleranno il fatto di avere vaccini, cure". Pressato sul perchè gli Stati Uniti non riusciranno a tenere sotto controllo la pandemia, Meadows ha risposto: "Perché è un virus contagioso come l'influenza". Poi ha aggiunto: "Quello che dobbiamo fare è ...