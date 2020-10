Coronavirus, Nardella: «Aiuti a chi non ce la fa. Da novembre pulizia strade senza spostare auto» (Di martedì 27 ottobre 2020) Il sindaco: Bisogna afforzare la rete dei pediatri e dei medici di base, e rendere più efficace il tracciamento, che è uno strumento fondamentale per isolare i focolai. Per quanto riguarda Firenze, aumenteremo gli Aiuti a chi è in difficoltà e i controlli della Polizia municipale per il rispetto delle regole Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Il sindaco: Bisogna afforzare la rete dei pediatri e dei medici di base, e rendere più efficace il tracciamento, che è uno strumento fondamentale per isolare i focolai. Per quanto riguarda Firenze, aumenteremo glia chi è in difficoltà e i controlli della Polizia municipale per il rispetto delle regole

