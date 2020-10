Coronavirus: Mattarella, 'si sconfigge con prevenzione, precauzione, responsabilità' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il Covid sarà sconfitto dalla ricerca: ricerca di terapie sempre più efficaci, ricerca del vaccino. Ovviamente dovremo aiutarla, aiutarci con l'efficienza della organizzazione sanitaria, con la precauzione e la prevenzione, con comportamenti sociali responsabili, con la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di maggiori cure e attenzioni. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "In tutto il mondo -ha ricordato il Capo dello Stato- le società sono impegnate in una battaglia difficile, contro un virus temibile e in parte ancora scarsamente conosciuto, che continua a provocare sofferenza, e tanti morti; che frena le nostre attività sociali ed economiche; che ci impone di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Il Covid sarà sconfitto dalla ricerca: ricerca di terapie sempre più efficaci, ricerca del vaccino. Ovviamente dovremo aiutarla, aiutarci con l'efficienza della organizzazione sanitaria, con lae la, con comportamenti sociali responsabili, con la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di maggiori cure e attenzioni. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "In tutto il mondo -ha ricordato il Capo dello Stato- le società sono impegnate in una battaglia difficile, contro un virus temibile e in parte ancora scarsamente conosciuto, che continua a provocare sofferenza, e tanti morti; che frena le nostre attività sociali ed economiche; che ci impone di ...

