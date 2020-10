Coronavirus: Mattarella, 'lavorare sempre per migliorare servizio sanitario' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Mentre si combatte il virus con rigore ed unità, occorre essere capaci di procedere e di progredire, di compiere anche le scelte per un servizio sanitario sempre migliore, ancor più vicino alle esigenze dei malati, ancora più attento alla prevenzione, ancora più accessibile e capace di cura anche per chi è affetto da forme di cronicità e non può completamente debellare la propria malattia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "Il ministro Speranza -ha ricordato il Capo dello Stato- ha parlato di un grande impegno riformatore che riesca ad avvicinare la medicina al territorio e a predisporre l'assistenza in prossimità dei luoghi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Mentre si combatte il virus con rigore ed unità, occorre essere capaci di procedere e di progredire, di compiere anche le scelte per unmigliore, ancor più vicino alle esigenze dei malati, ancora più attento alla prevenzione, ancora più accessibile e capace di cura anche per chi è affetto da forme di cronicità e non può completamente debellare la propria malattia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "Il ministro Speranza -ha ricordato il Capo dello Stato- ha parlato di un grande impegno riformatore che riesca ad avvicinare la medicina al territorio e a predisporre l'assistenza in prossimità dei luoghi di ...

