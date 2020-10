Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Chiudere alle 6 non credo darà dei risultati” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io non ho detto che non bisogna prendere delle decisioni, ma andare a chiudere dalle 6 non credo che darà dei risultati. Andiamo a mettere in sicurezza le persone più colpite da questo virus. Io di giovani ne ho ricoverati, ma fortunatamente dopo 2-3 giorni riescono ad uscirne“: lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a ‘L’aria che tira’ su La7.L'articolo Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Chiudere alle 6 non credo darà dei risultati” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Io non ho detto che non bisogna prendere delle decisioni, ma andare a chiudere d6 nonche darà dei risultati. Andiamo a mettere in sicurezza le persone più colpite da questo virus. Io di giovani ne ho ricoverati, ma fortunatamente dopo 2-3 giorni riescono ad uscirne“: lo ha affermato Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a ‘L’aria che tira’ su La7.L'articolo, l’infettivologo: “Chiudere6 nondarà dei risultati” MeteoWeb.

