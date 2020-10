Coronavirus, l’Alto Adige fa ancora da sé sulle restrizioni: ristoranti chiusi solo alle 22, cinema e teatri restano aperti (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Alto Adige scatta oggi il coprifuoco dalle 23 e alle 5, i bar dovranno chiudere alle 20, i ristoranti alle 22, mentre cinema e teatri possono restare aperti. Anche questa volta la Provincia di Bolzano decide di seguire la propria strada sulle restrizioni: meno di due settimane fa, la Giunta provinciale Svp-Lega non aveva recepito il primo Dpcm del governo, salvo poi cambiare idea in pochi giorni e introdurre praticamente le stesse misure con un proprio provvedimento. Questa volta invece la norma nazionale viene in gran parte accolta, ha spiegato il presidente Arno Kompatscher, non senza differenze sostanziali. Sugli orari delle chiusure, per esempio, ma anche sulla scuola: da mercoledì 50% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Altoscatta oggi il coprifuoco d23 e5, i bar dovranno chiudere20, i22, mentrepossono restare. Anche questa volta la Provincia di Bolzano decide di seguire la propria strada: meno di due settimane fa, la Giunta provinciale Svp-Lega non aveva recepito il primo Dpcm del governo, salvo poi cambiare idea in pochi giorni e introdurre praticamente le stesse misure con un proprio provvedimento. Questa volta invece la norma nazionale viene in gran parte accolta, ha spiegato il presidente Arno Kompatscher, non senza differenze sostanziali. Sugli orari delle chiusure, per esempio, ma anche sulla scuola: da mercoledì 50% di ...

ilpost : L'ordinanza stabilisce per l'Alto Adige delle regole diverse rispetto a quelle dell'ultimo DPCM (le modifiche sono… - fanpage : L’Alto Adige posticipa la chiusura dei ristoranti alle 22 - arcanodavvero : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Alto Adige fa di testa sua e non si adatta al DPCM. È solo la terza regione/PA per incidenza dei casi e la quarta pe… - MomoliLuca : RT @ilpost: L'ordinanza stabilisce per l'Alto Adige delle regole diverse rispetto a quelle dell'ultimo DPCM (le modifiche sono concesse gra… - noth2loos : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Alto Adige fa di testa sua e non si adatta al DPCM. È solo la terza regione/PA per incidenza dei casi e la quarta pe… -

