Coronavirus: la terapia al plasma ha effetti limitati (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Sj Objio/Unsplash)Non riduce né la gravità dell’infezione né la mortalità della Covid-19. La tanto promettente terapia al plasma, quindi, avrebbe effetti benefici limitati. A suggerirlo è un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista British Medical Journal, secondo cui appunto questo trattamento non riuscirebbe a fermare l’infezione del Coronavirus, né tantomeno a ridurre i decessi. Risultati, quindi, che sono in netto contrasto con quelli di molti altri studi, come per esempio le sperimentazioni condotte in Italia e negli Stati Uniti, secondo cui la terapia ha dato esiti positivi e sarebbe quindi sicura ed efficace. Ricordiamo che la terapia al plasma da convalescenti consiste ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Sj Objio/Unsplash)Non riduce né la gravità dell’infezione né la mortalità della Covid-19. La tanto promettenteal, quindi, avrebbebenefici. A suggerirlo è un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista British Medical Journal, secondo cui appunto questo trattamento non riuscirebbe a fermare l’infezione del, né tantomeno a ridurre i decessi. Risultati, quindi, che sono in netto contrasto con quelli di molti altri studi, come per esempio le sperimentazioni condotte in Italia e negli Stati Uniti, secondo cui laha dato esiti positivi e sarebbe quindi sicura ed efficace. Ricordiamo che laalda convalescenti consiste ...

