Coronavirus, Italia: oltre 17mila contagi e 141 morti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva in questi momento l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati sull’emergenza Coronavirus. Un’emergenza che sta acuendo le sue drammatiche conseguenze con contagi in crescita e un virus che sembra muoversi sempre più velocemente. Anche oggi, il numero delle vittime è al di sopra della quota 100. Coronavirus, entrano in vigore le nuove misure Dalla mezzanotte di oggi sono entrate in vigore tutte le nuove misure di sicurezza previste e sottoscritte dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto per l’emergenza Coronavirus, da oggi è attivo l’obbligo di chiusura di palestre, teatri, cinema, mentre per locali e ristori dalle ore 18. Misure più stringenti per sfatare con forza ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arriva in questi momento l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati sull’emergenza. Un’emergenza che sta acuendo le sue drammatiche conseguenze conin crescita e un virus che sembra muoversi sempre più velocemente. Anche oggi, il numero delle vittime è al di sopra della quota 100., entrano in vigore le nuove misure Dalla mezzanotte di oggi sono entrate in vigore tutte le nuove misure di sicurezza previste e sottoscritte dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto per l’emergenza, da oggi è attivo l’obbligo di chiusura di palestre, teatri, cinema, mentre per locali e ristori dalle ore 18. Misure più stringenti per sfatare con forza ...

